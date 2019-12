Seguindo determinação da prefeita Socorro Neri, equipes da Secretaria Municipal de Zeladoria da Cidade (SMZC) estão realizando a lavagem das calçadas das praças centrais da cidade como parte da revitalização dos locais de visitação pública de Rio Branco durante as festividades do Natal.

Recentemente, a Prefeitura de Rio Branco assumiu a limpeza e a manutenção dos parques e vias que estavam sob responsabilidade do Estado, a exemplo do Parque da Maternidade onde uma equipe de 25 agentes de limpeza encontrava-se na manhã desta quarta-feira (18) realizando o serviço de lavagem da calçada de pedras portuguesas e do portal localizados na entrada do parque, em frente ao Terminal Urbano.

“A prefeita Socorro Neri pediu para a gente fazer um trabalho integrado, com muita de qualidade nesses parques, para que a gente possa levar esses benefícios para a nossa população proporcionando mais saúde e qualidade de vida na nossa cidade”, comentou o secretário municipal de Zeladoria, Kellyton Carvalho.

De acordo com o coordenador de limpeza pública da equipe de varrição central da SMZC, Clemildo Barbosa, na programação constam ainda as calçadas da Praça da Pinguim e da Praça da Revolução onde as equipes trabalharam no período da tarde.

Como apoio para esta ação específica, são dois caminhões jateadores e três carros pipa que as equipes utilizam na realização dos trabalhos.

Além deste serviço especial, os serviços de roçagem, capina, retirada de resíduos e entulhos continuam sendo executados seguindo a programação normal da Prefeitura de Rio Branco.