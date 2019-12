A prefeita Socorro Neri realizou na manhã desta quinta-feira,19, a apresentação de leis de autoria dos vereadores Carlos Juruna, Elzinha Mendonça, Mamed Dankar, Antônio Morais e Raimundo Neném, aprovadas pela Câmara Municipal de Rio Branco e sancionadas pelo Executivo Municipal. O ato ocorreu no Teatro Maués e reuniu artistas, servidores e assessores municipais.

Em seu discurso a prefeita reafirmou o compromisso de prestigiar e valorizar a atuação parlamentar, independentemente de cor partidária e de que os projetos aprovados sejam de autoria de parlamentares que não façam parte da bancada que a apoia na

Câmara de Vereadores da capital.

“Precisamos reconhecer e valorizar a atuação parlamentar de nossos vereadores, dando publicidade aos seus projetos aprovados pelo Legislativo Municipal e sancionados por nós, mesmo que sejam de autoria de parlamentares que têm opinião divergente da nossa”, enfatizou Socorro Neri.

A prefeita fez elogios à atual legislatura, pela postura que culminou na aprovação de várias propostas que visam ao crescimento de Rio Branco e o bem-estar da população. “A população da nossa cidade está muito bem representada no Poder Legislativo Municipal”, salientou, agradecendo a um dos parlamentares que compõem a Casa.

As novas leis

No total, sete novas leis foram apresentadas por Socorro Neri na solenidade desta quinta-feira:

-Lei Nº 2.346, de 10 de dezembro de 2019, de autoria do vereador Antônio Morais, que dispõe sobre a apresentação de artistas de rua nos logradouros públicos de Rio Branco;

-Lei Nº 2.347, de 11 de dezembro de 2019, de autoria do vereador Mamed Dankar, que institui o Dia do Teatro no Município de Rio Branco;

-Lei Nº 2.343, de 09 de dezembro de 2019, de autoria do vereador Raimundo Neném, que dispõe sobre a divulgação dos dados dos conselhos municipais de Rio Branco na página oficial da Prefeitura e da Câmara Municipal na Internet;

-Lei Nº 2.348, de 11 de dezembro de 2019, de autoria da vereadora Elzinha Mendonça, que institui a identificação de competências sobre as rodovias, vias, logradouros públicos e parques públicos no Município de Rio Branco;

-Lei Nº 2.333, de 11 de novembro de 201q9, de autoria do vereador Carlos Juruna, que dispõe sobre a criação da Semana do Empreendedorismo nas escolas públicas do Município de Rio Branco;

-Lei Nº 2.341, de 22 de novembro de 2019, do vereador Carlos Juruna, que dispõe sobre ações educativas e preventivas à depressão nas escolas municipais da Capital;

-Lei Nº 2.342, DE 22 de novembro de 2019, de autoria do vereador Carlos Juruna, que institui o Programa de Empreendedorismo nas escolas municipais e na Comunidade de ensino fundamental do Poder Público Municipal.

Capital do Teatro

O presidente da Federação de Teatro Amador do Acre, Lenine Alencar, disse estar muito feliz com o apoio que a atual gestão municipal tem prestado à arte e à cultura em Rio Branco. Ele disse que os projetos aprovados pelos vereadores e sancionados pela prefeita fortalecem o movimento artístico e cultural na Capital do Estado.

“Acho que isso é um legado que a gente ganha da história”, enfatizou, acrescentando que a gestão de Socorro Neri garantiu o Fundo Municipal de Cultura. “Que a gente estava perdendo”, salientou Lenine.

Forma diferente

A vereadora Elzinha Mendonça elogiou a prefeita Socorro Neri, pela forma diferente com que ela valoriza a ação parlamentar. “Eu estou muito feliz com a forma com que a prefeita trata os projetos apresentados por nós, sempre com muita sensibilidade e compromisso”, destacou a parlamentar.

O vereador Raimundo Neném também elogiou a postura de Socorro Neri perante a Câmara Municipal. “A prefeita tem se mostrado muito responsável e compromissada ao sancionar as nossas propostas. Isso demonstra respeito com a atividade parlamentar”, enfatizou.

Chamado em tom de brincadeira pela prefeita de “campeão” pelo número de projetos aprovados, o vereador Carlos Juruna disse estar feliz e agradecido a Socorro Neri pela sanção de suas propostas. “Hoje é um dia feliz. Estamos todos de parabéns”, afirmou. Os vereadores Antônio Morais e Mamed Dankar não puderam comparecer à solenidade pelo fato de estarem cumprindo agendas fora do Acre.