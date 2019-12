José Ferreira do Nascimento, 27 anos, vulgo “Denir”, foi morto com um tiro na nunca, na manhã desta quinta-feira (19), no Bairro Geni Nunes, periferia do município de Feijó, no interior do Acre.

De acordo com informações da polícia, José foi morto por não ter migrado de uma facção criminosa para a outra. A cidade de Feijó, recentemente teve uma mudança radical na reorganização criminosa. A facção Bonde dos 13 e PCC dominavam quase que no seu total, mas no último mês, membros do Comando Vermelho assumiram o controle da organização e inclusive das bocas de fumo e fizeram a proposta que os que não foram para a “benção” na igreja, tinham que ser soldado no facção “CV”.

O homicídio do jovem está ligado a mais um capítulo da guerra entre facção criminosa no município. O não cumprimento das ordens dos líderes e conselheiros é pago com a vida. O corpo do rapaz foi achado em uma área de mata, atrás do bairro Geni Nunes.

Populares que acharam o corpo, acionaram a polícia militar que isolou a área até a chegada da perícia criminalística. O corpo foram levados ao IML para identificação e para os exames cadavérico.

A Polícia acredita que a motivação do crime foi a guerra entre as organizações criminosas.

A Polícia tentou buscar informações com moradores, mas ninguém quis falar sobre o assunto com medo de retaliação.

A Polícia Civil de Feijó já iniciou as investigações