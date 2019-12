Duas invasões a residências foram registradas durante a madrugada e a manhã desta quinta-feira (19). Os crimes aconteceram nos bairros Belo Jardim e Habitasa, em Rio Branco. A polícia investiga os ocorridos.

A primeira aconteceu ainda pela madrugada no Habitasa, quando, segundo uma vítima, criminosos invadiram a casa e colocaram armas na cabeça da família, que em seguida foi levada para dentro de um quarto. Os bandidos levaram 3 TVs, relógios, joias, dinheiro e um veículo Corolla, de cor vermelha, ano 2019. O carro foi abandonado na fronteira, próximo a Bolívia, após os criminosos temerem passar em uma barreira montada na estrada. Eles fugiram pela mata.

O segundo crime ocorreu pela manhã no Ramal da Judia, no bairro Belo Jardim I. Nessa ocorrência, que foi muito parecida com a primeira, dois homens não identificados, membros da organização criminosa Comando Vermelho, em posse de armas de fogo, invadiram a residência e renderam uma família. Os bandidos também colocaram todos em um quarto e levaram os celulares, carteiras, eletrodomésticos e dinheiro dos moradores.

Todos os casos são muito parecidos e as formas de atuação são idênticas, mostrando assim que realmente, os crimes podem ter relação um com o outro ou até mesmo sendo orquestrado pela mesma facção criminosa. Todos os dois crimes serão investigados pela Delegacia da Polícia Civil.