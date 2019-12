A Prefeitura Municipal de Rio Branco por meio da Secretaria Municipal de Saúde – SEMSA, Coordenação de Vigilância em Saúde – Programa Academia da Saúde, realizará na próxima quinta-feira, 19 de dezembro de 2019, o Aulão de Natal do Programa Academia da Saúde, às 17h no Quadrilhodromo da Arena Rio Branco.

O aulão temático tem o objetivo de reunir os diversos grupos do Programa Academia da Saúde para realizar interação entre os participantes dos núcleos, confraternizar por mais um ano de atividades voltadas para a prevenção e promoção da saúde e marcará o encerramento das atividades do ano de 2019.

Este será o terceiro aulão do ano de 2019 do Programa Academia da Saúde, o primeiro foi realizado no Mercado Velho durante o carnaval e o segundo no Lago do Amor em alusão ao Dia Mundial da Saúde e Dia Mundial da Atividade Física.

O público alvo da atividade são os alunos do Programa, servidores da Secretaria Municipal de Saúde, usuários dos serviços de saúde e a comunidade em geral. Serão desenvolvidas as seguintes atividades: alongamento, ginástica aeróbica, zumba e dança.

O Programa Academia da Saúde lançado em 2011 pelo Governo Federal é uma das estratégias de promoção da saúde e produção do cuidado do Sistema Único de Saúde – SUS, seu objetivo é promover práticas corporais e atividade física, promoção da alimentação saudável e educação em saúde, visando à produção do cuidado e de modos de vida saudáveis e sustentáveis da população.

As atividades são realizadas nos Pólos da Academia da Saúde, nos grupos vinculados às Unidades Básicas de Saúde e em espaços da comunidade destinados ao lazer e à prática de atividades ao ar livre.

Durante o ano de 2019 os 9 profissionais de educação física do Programa atuaram em 23 grupos, sendo 9 destes voltados para o público idoso e o restante destinado à comunidade em geral.

Informações do Evento