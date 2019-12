A capital de todos os acreanos completa seus 137 anos, no próximo dia 28, sábado, e desde 2008 é tradição da gestão municipal homenagear personalidades que se destacam nas artes, na cultura, na política e em vários outros setores da vida pública com a entrega da Comenda da Ordem do Mérito Volta da Empreza, a maior honraria do Munícipio.

Este ano, a prefeita Socorro Neri entrega a honraria à Francisca Gabriel, conhecida como Madrinha Chica, ao padre Massimo Lombardi, à procuradora Patrícia Rêgo, ao empresário Ricardo Leite, ao Grão-mestre Fernando Zamora e ao ex-prefeito Marcus Alexandre. A solenidade será realizada a partir das 18h, no Hotel Terra Verde.

“Todos os homenageados, em suas respectivas áreas de atuação, têm grande contribuição para o desenvolvimento da nossa capital”, ressaltou a Socorro Neri.

A comenda

Criada em 2008, pelo ex-prefeito Raimundo Angelim, que posteriormente recebeu a honraria na gestão do então prefeito Marcus Alexandre, a Comenda Volta da Empreza é assim nomeada em referência à primeira denominação dada à cidade de Rio Branco no período de sua transição de seringal a povoado.

A honraria é constituída por três graus distintos: o grau Fundador, que tem Neutel Newton Maia, como patrono, destina-se a reconhecer os que se destacaram por sua significativa contribuição nos campos social, cultural, econômico, humanitário, desportivo, ou outros de notável importância para a cidade, bairro ou comunidade.

O grau Comandante, tem o Coronel José Plácido de Castro como patrono, e é destinado a homenagear os que contribuíram, por meio de atos extraordinários com a comunidade, para a consolidação da cidade em nível regional.

O grau Chanceler, cujo patrono é José Maria da Silva Paranhos Júnior, o Barão do Rio Branco, é a mais alta distinção da Ordem e homenageia aqueles que tenham reconhecidamente prestado relevantes serviços ao município, ou que, no exercício da sua atividade, tenham destacado o nome de Rio Branco nos cenários nacional ou internacional.