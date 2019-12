O vereador Emerson Jarude (sem partido), representante da Câmara Municipal de Rio Branco, revoltado com a insegurança e os constantes ataques de criminosos que sofre a população de Rio Branco desabafou em seus perfis nas redes sociais, fazendo uma crítica agressiva e direta ao governador, ao usa termo desrespeito em tom de desabafo ao se referir a uma ocorrência de sequestro ocorrido na noite desta terça-feira (17), em que um empresário foi sequestrado e teve o carro roubado. Em tom de revolta ele escreveu: Governador frouxo do cacete! Tenha culhão para enfrentar isso! Até quando vai permitir esses roubos diários de carros com sequestro de pessoas?! Você tem a segurança pública toda para fazer a sua defesa e da sua família. Nós não temos!

A publicação do vereador repecutiu nas redes sociais, em que teve apoio e de igual tamanho críticas, aos termos usados ao se referir ao governador, e não a intenção da crítica.

Horas depois o vereador responde a críticas de internautas e seguidores que questionavam onde ele estava na administração do PT. E o vereador responde a críticas e novamente alfineta o setor de segurança do estado, mas dessa vez em tom de conversa, e meia culpa da administração passada.

O vereador faz entender que reconhece que a situação de insegurança não aconteceu nos últimos meses da atual administração, mas ressaltar que esse foi o motivo que a maioria dos eleitores optaram por mudança, e logo em seguida expôs a contraditória realidade de algumas autoridades em detrimento da população.

“Onde eu estava no Governo do PT? Buscando fazer a minha parte e o secretário de segurança da época fugindo da discussão sobre a criminalidade em Rio Branco.

Sabemos que não chegamos na situação atual de uma hora para outra. E foi por isso que trocamos o Governo: para que tivéssemos avanços. A polícia busca fazer a sua parte, mas o Estado paralelo infelizmente está sendo mais forte. É preciso reconhecer abertamente para o Brasil a nossa dificuldade. Falei isso em audiência pública este ano com a cúpula da segurança pública.

Não é normal pessoas sendo sequestradas, decapitações, casas invadidas, comércio pagando para não ser assaltado. Não se pode ter medo de falar do assunto.

Assim como a população, não tenho segurança particular. Para me resguardar, poderia muito bem nem tocar nesse assunto alegando que é responsabilidade do Estado e sou apenas vereador. Mas, precisamos discutir para encontrar soluções. O que não dá mais é para continuar assim, a população dominada pelo medo.’

O site Ecos da Notícia, tentou contato com a Porta Voz do governo, jornalista Mirla Miranda, mas nossas tentativas foram frustradas com o não atendimento do celular, ou resposta via whatsapp.