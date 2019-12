A Prefeitura de Rio Branco, por meio da Fundação Garibaldi Brasil (FGB) e da Secretaria Municipal de Agricultura Familiar e Desenvolvimento Econômico (SAFRA), realiza a partir desta quinta-feira, 19, uma programação cultural nos mercados da cidade. São eles: Mercado do XV, Luiz Galvez, Elias Mansour, do Rui Lino, da Estação Experimental, do Benfica, do Bosque, do Manoel Julião, da 06 de Agosto, Novo Mercado Velho Camelódromo, Feira Primavera e Ceasa Rio Branco.



As atividades seguem até o dia 28 de dezembro, em diversos horários. Entre a programação, estarão teatro, cortejo, música, tecido acrobático e muito mais.

A iniciativa é uma novidade incentivada pela prefeita Socorro Neri. “Neste ano, a ideia da prefeita foi de descentralizar a programação natalina. Por isso, além das apresentações de fim de ano na Praça da Revolução, também teremos na praça Cidade da Criança, no bairro Jarbas Passarinho, e nos mercados da cidade. Essas apresentações levam o espírito natalino para a população, e é importante que apoiemos nossos artistas que preparam lindos espetáculos para essa época do ano”, destaca o presidente da FGB, Sérgio de Carvalho.