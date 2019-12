Euvanir Pereira da Silva foi preso na manhã desta quarta-feira, 18, pelas polícias Civil e Militar de Mâncio Lima, no interior do Acre. O homem seria o chefe da facção criminosa Comando Vermelho no município.

O delegado José Obetânio ressaltou que a prisão de Euvanir é extremamente importante para desvendar alguns crimes que foram praticados na cidade.

“Nos próximos dias a população de Mâncio Lima vai viver uma atmosfera de paz, porque o bem está destruindo o mal”, disse o delegado.

De acordo com a Polícia Civil, a prisão de Euvanir ocorreu durante a Operação Telhado de Vidro, que visa combater veementemente o tráfico de drogas, além de outros crimes, na cidade de Mâncio Lima.

Após ser capturado, o homem foi encaminhado à delegacia do município para os procedimentos cabíveis.