O homem que foi sequestrado e teve sua caminhonete roubada, foi identificado como sendo Nilton Ademir do Nascimento, 51 anos. O crime aconteceu na noite desta terça-feira (17), na esquina das ruas Marte e Abacate, no Bairro Morada do Sol, área nobre de Rio Branco.

Segundo informações da família, Nilton estava se indo para uma partida de futebol, mas ao se aproximar do cruzamento, foi abordado por três homens, que caminhavam pela rua e obrigaram o motorista da caminhonete modelo Hilux, de cor prata, placa NXR-0816. Os criminosos entraram no carro e fugiram do local levando a vítima.

As buscas continuam para localizar Nilton, que deve está em cárcere privado em algum lugar. Quem tiver informações que possa levar até no veículo ou até mesmo ao homem, ligue direto para o 190, da Polícia Militar do Acre.