Cinco empresas tecnológicas foram acusadas de exploração infantil em minas de cobalto – um metal utilizado nas baterias dos celulares, computadores e outros aparelhos eletrônicos – localizadas na República Democrática do Congo.

De acordo com a Reuters, a queixa foi interposta, no passado domingo, por 14 famílias através de uma organização não-governamental norte-americana.

As cinco empresas em causa são a Apple, Tesla, a Alphabet (dona da Google), a Dell e a Microsoft.

A agência de notícias afirma ainda que, segundo a ação judicial, as famílias contam que as gigantes tecnológicas são responsáveis por um sistema de trabalho forçado que provocou a morte ou lesões graves aos seus filhos. As vítimas mais novas têm cerca de seis anos.

As empresas já reagiram negando qualquer participação em exploração infantil ou qualquer outro tipo de trabalho forçado, condenando ainda a prática deste crimes.