Mantendo a coerência que tem pautado o seu mandato, a deputada federal Mara Rocha (PSDB/AC) , mais uma vez fez valer os mais de 40 mil votos que a consagraram como a deputada federal mais votada no Acre.

Mara, que tem sido destaque no Parlamento Nacional, vem votando de acordo com seu discurso de campanha: “Ainda nas caminhadas de campanha, eu afirmava que era necessário que os representantes eleitos rompessem com a velha política e defendessem o interesse coletivo, em busca de um país mais justo e melhor, e assim tem sido o meu posicionamento”.

Na noite da terça-feira (17/12), durante a votação da Lei Orçamentária Anual, Mara Rocha votou pela redução do fundo eleitoral.

“O Congresso já havia desistido de aumentar o fundo para R$ 3,8 bilhões mas, ainda assim, considero o valor aprovado, de R$ 2 bilhões, excessivo, por isso votei para reduzir esse valor. É preciso por um fim nas imoralidades cometidas por políticos eleitos com os votos das pessoas mais humildes”, afirmou a parlamentar.

“Precisamos destinar mais recursos para a saúde, educação, segurança pública, Infraestrutura e mobilidade urbana, e não para fundo partidário”, finalizou a tucana.