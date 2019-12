O Governo do Estado irá entregar para a população de Feijó a estrada de acesso a pista de pouso do município, totalmente reconstruída e devidamente sinalizada, durante a festividade de aniversário da cidade, que acontece no próximo sábado, dia 21 de dezembro.

Nesses últimos dias que antecede a inauguração, a Secretaria de Infraestrutura e do Desenvolvimento Urbano (Seinfra), vem acompanhando de perto a finalização dos serviços, realizando constantes vistorias para assegurar que as obras estão seguindo as normas técnicas definidas no contrato com a empresa executora.

Assim, o governo Gladson Cameli está em vias de cumprir mais uma de suas prioridades definidas no início da gestão, que remete ao compromisso de por fim aos transtornos que as comunidades do município enfrentavam em casos de emergências, com sérios transtornos toda vez que era necessário chegar a pista de pouso para utilizar o transporte aéreo.

Sem condições de trafegabilidade, por causa de anos de abandono por governos anteriores, a estrada se encontrava tomada por buracos, com valões, matagal e lamaçal, que tendem a se agravar mais nessa época do ano, conforme relatos dos próprios moradores.

O secretário Thiago Caetano destaca que, logo no início da gestão, o governo já elegeu essa obra como prioridade, sensível a dramática condição de que, em casos de urgência e necessidade de retirada rápida, o acesso esburacado era um complicador a mais.

Caetano lembra ainda que no primeiro momento o governo conseguiu recuperar a pista de pouso e decolagem, tapando buracos, sinalizando, iluminando e promovendo uma recuperação geral.

“Também recuperamos a máquina de asfalto que há anos estava quebrada, firmamos uma parceria com a Prefeitura de Feijó, a fim de termos uma ação abrangente, garantindo assim a recuperação do acesso e uma boa condição de tráfego pra quem precisa usar o aeroporto do município”, finalizou o secretário, comemorando o fato de que não será mais comum ver no noticiário do Acre o abandono e o descaso em casos de urgência e emergência, frente às dificuldades em retirada rápida de pessoas em estado grave.