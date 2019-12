Uma ação coordenada pela Polícia Civil, e que contou com o apoio do Companhia de Operações Especiais (COE) da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, resultou na prisão de seis pessoas e na apreensão de cerca de R$ 400 mil em drogas, armas e de um veículo tipo quadriciclo. A ofensiva policial aconteceu na localidade conhecida como Ramal do James, zona rural do município, na região do Juruá.

De acordo com o delegado Vinícius de Almeida Andrade, da Delegacia Geral de Cruzeiro do Sul, a quadrilha vinha sendo monitorada há pouco mais de três meses pelos investigadores da Polícia Civil, quando na tarde de segunda-feira, 16, foi realizada a prisão.

“Vínhamos monitorando essa quadrilha há pelo menos uns três meses quando chegamos à informação de que eles estariam com um carregamento de drogas que seria refinado e distribuído em Cruzeiro do Sul e na região do Juruá. Foi quando montamos o cerco e conseguimos lograr êxito nessas prisões e apreensão de todo esse material. Contamos com o apoio irrestrito dos nossos amigos da COE, da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul, uma ação integrada e eficaz”, ressaltou o delegado.

Foram apreendidos 56 kg de oxidado de cocaína, duas pistolas 9 mm e um quadriciclo, itens que totalizam R$400 mil segundo a polícia.