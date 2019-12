Uma residência de madeira foi totalmente consumida por um incêndio na noite desta terça-feira (17), no município de Manoel Urbano, no interior do Acre.

Segundo informações de vizinhos, a casa foi incendiada pela facção criminosa Comando Vermelho. Ainda durante o dia, os criminosos metralharam a residência para tentar expulsar os moradores do lugar, e como a família que estava no local não saiu, a noite a casa foi incendiado.

Ainda segundo populares, o clima está muito tenso na cidade, pois a facção está “fazendo o que quer” no município, pois o pequeno efetivo da Polícia Militar na cidade facilita as ações dos criminosos. “Estamos tentando vender aqui para ir para outro lugar ou para a colônia”, informou uma moradora.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu apagar as chamas, mas a casa já estava totalmente destruída pelo fogo. As informações colhidas no local ajudarão a Polícia Civil a investigar o ocorrido.