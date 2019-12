Um trabalho físico na tarde desta terça-feira, 17, no Campo Adauto Frota, o Frotão, marcou o segundo dia de atividades do Atlético Acreano. O atual campeão estadual iniciou a pré-temporada na última segunda-feira, 16.

Parte do elenco foi apresentada na sede do clube. No total 27 atletas estiveram no Frotão, mas outros devem chegar na próxima semana.

Na sequência, ao comando do preparador físico João Alberto, os jogadores começaram os trabalhos. “A intenção é entregar o grupo para o treinador com 90% da capacidade física”, disse Alberto.

Em 2020 o Atlético Acreano terá um extenso calendário pela frente.

O time celeste vai disputar o Campeonato Estadual, a Copa do Brasil, a Copa Verde e Campeonato Brasileiro da série D.

Reeleito presidente do clube, Elisson Azevedo disse que 2020 será um ano importante para o Atlético e, também de inovações. “Vamos corrigir os erros do passado, para acertar no futuro. Vamos também apostar nas categorias de base”, disse o presidente.