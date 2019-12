A relação dos times foi divulgada nesta segunda-feira, 16, pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

O estado do Acre terá três representantes na competição nacional. Os times do Galvez, do Rio Branco e do Atlético Acreano, que foi rebaixado este ano, estarão na briga pelo acesso à série C.

A região Norte contará ainda com as equipes Santos e Ypiranga (AP), Fast Clube e Nacional (AM), Bragantino e Independente (PA), Ji-Paraná e Vilhenense (RO), São Raimundo e Atlético de Roraima (RR), Palmas e Tocantinópolis (TO).

O 12° Campeonato Brasileiro da Série D começa daqui a 225 dias.

O presidente da Federação Acreana de Futebol, Antônio Aquino Lopes, disse que o retorno de um clube do estado para a terceira divisão seria bom para o esporte local. “A temporada deste ano não foi das melhores, o Atlético foi rebaixado. A série C dá mais visibilidade”, disse o presidente.

Os grupos e confrontos da primeira fase da competição nacional ainda não foram definidos pela CBF