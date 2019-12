APrefeitura Municipal de Rio Branco, por intermédio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos – SASDH, visando dar continuidade nas ações realizadas, realizará a doação de veículos que serão alocados para o apoio logístico no uso dos serviços desempenhados pela Prefeitura de Rio Branco em parceria com Entidades Socioassisteciais.

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos vem ao longo dos anos, implantando e implementando as ações e serviços por meio da estruturação da rede de serviços de proteção social, as quais se organizam na lógica da oferta de atenção as mais diferentes faixas etárias e as diversas expressões das situações de risco e violação dos direitos, principalmente através de parcerias estabelecidas com Entidades Socioassisteciais privadas sem fins lucrativos, que trabalham na rede de serviços de proteção social.

Os veículos são oriundos de Recursos da Prefeitura de Rio Branco e de Emenda Parlamentar do Deputado Federal Raimundo Angelim somando um valor de investimento de R$ 701.402,81 (Setecentos e Hum mil reais e quatrocentos e dois reais e oitenta e um centavos). Os veículos serão cedidos à Entidades Socioassisteciais que desempenham ações no serviço de proteção social básica, objetivando promover a acessibilidade aos serviços oferecidos de forma integral para população, visando à promoção, prevenção, redução de violação e riscos sociais, garantindo a essa população assistência especializada.