O acidente aconteceu na madrugada, e de acordo com testemunhas o motorista de um caminhão que não foi identificado trafegava na BR 364, próximo ao município de Tarauacá, quando desviou de um buraco na pista perdeu o controle do caminhão que avançou o acostamento atropelando e matando, Amarildo de Souza Silva, que caminhava a margem da estrada.

O condutor do caminhão não parou para prestar socorro a vítima optando por se evadir do local do acidente abandonando a vítima agonizando no chão.

Populares que testemunharam o acidente acionaram o Serviço de Atendimentos Móvel de Urgência – SAMU, mas quando a equipe médica chegou somente foi possível atestar a morte de Amarildo.

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal – IML de Cruzeiro do Sul, para exame cadavérico.

O caso será investigado pelo delegado Cleber Gnata que responde pelas Delegacias de Tarauacá, Feijó e Jordão.