Segundo levantamento do Conselho Nacional de Segurança – CNJ cerca de 75% das mulheres encarceradas no Brasil, o motivo foi envolvimento com o tráfico de drogas.

A maioria atendendo a um pedido de namorado, ou marido que já estaria no tráfico ou cumprindo pena pelo crime.

Na manhã desta terça-feira (17), agentes da GEFRON – Grupamento Especial da Fronteira prenderam Nágila Suely Freitas do Nascimento, que viajavam em um ônibus que foi interceptado pelo policia na BR 364, trecho da Via Verde,s próximo a sede da Polícia Federal.

De acordo com informações da polícia, a mulher já estava sendo monitorada e durante a abordagem ela transportava cerca de 3kg de cocaína preso ao corpo por.uma cinta.

A mulher é natural do estado do Pará e estaria fazendo o serviço de “mula” para o tráfico.

Após a prisão Nágila, foi conduzida a sede da Polícia Federal, onde foi indicada por trágico de drogas, em seguida levada ao Presídio Estadual, onde ficará a disposição da Justiça.