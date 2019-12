Niedson Arlindo do Nascimento, 19 anos, Charles Oliveira da Silva, Tarciso Júnior da Silva Bezerra e Izame Nunes de Araújo ficaram feridos após uma picape de uma empresa capotar no km 9 da BR-317 (Estrada do Pacífico), entre Brasiléia e Assis Brasil, no interior do Acre.

Segundo informações de populares, o motorista do veículo, Niedson, que não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH), teria capotado o veículo na estrada ao entrar em uma curva em alta velocidade.

Após o acidente, o Serviço Avançados de Atendimento Móvel (Samu) foi acionado, realizou os primeiros socorros e encaminhou as vítimas para o Hospital Wildy Viana em Brasiléia, todos em estado estável de saúde.

O Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTrans) esteve no local do acidente e isolou a área para a chegada da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que confeccionou um boletim de ocorrência de trânsito. Após isso, o veículo foi removido por um guincho