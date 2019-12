Encontra-se aberto até sexta-feira (20) o edital do Concurso Público Simplificado da Prefeitura de Rio Branco para contratação de dez médicos que deverão atuar na área de clínica geral na Atenção Primária do Município de Rio Branco, com oferta de remuneração mensal total no valor de R$ 7.165,00 (salário base R$ 1.865,16 e gratificação R$ 5.300,00).

As inscrições estão sendo realizadas na sede da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), na Divisão de Gestão de Pessoas, no horário de 8h às 12h e 14h às 17h, sem cobrança de taxa de inscrição.

Os candidatos aprovados no concurso serão contratados em caráter excepcional, pelo período de um ano podendo ser prorrogado, de acordo com a necessidade da administração.

Os profissionais serão designados para as unidades básicas de saúde, conforme vagas especificadas no edital para recompor as equipes de saúde do município, considerando uma grande baixa destes profissionais na secretaria, principalmente com a saída de médicos do Programa Mais Médicos.

A meta é normalizar as escalas nas unidades de saúde, principalmente nas USFs, com o objetivo de garantir eficiência no atendimento à população, principalmente neste período de chuvas quando há preocupação maior em relação às doenças relacionadas ao mosquito Aedes aegypti.