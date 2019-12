OGoverno do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), entregou na manhã desta terça-feira, 17, obras de reforma e ampliação das escolas rurais Cláudio Augusto Ferreira de Sales e Dr. Santiago Dantas, localizadas na estrada Transacreana.

As escolas passaram por uma ampla reforma e ampliação com adequações de rampas de acessibilidade para cadeirantes, readequação de muros e pintura nova, além de novas salas.

Estiveram presentes nas solenidades da escolas o diretor do AcrePrevidência, Lívio Veras, o diretor da Empresa de Assistência Técnica, Extrativista e Rural do Acre (Emater), Tião Bocalom, o professor Cláudio Augusto, além da equipe da SEE.

“O nosso governador Gladson Cameli tem compromisso com a Educação, em oferecer uma escola bonita, climatizada e acolhedora, com bons professores, uma escola que não falte uma boa alimentação e uma escola onde todos se orgulhem de estudar nela”, pontuou o secretário de Educação Mauro Sérgio Cruz.

Escola Cláudio Augusto Ferreira de Sales

A Escola Rural Cláudio Augusto Ferreira de Sales, localizada no km 44 da estrada Transacreana, atende uma clientela de 178 alunos do ensino fundamental, distribuídos nos turnos da manhã com anos iniciais e a tarde com os anos finais. Possui seis salas de aula e 11 professores trabalhando, bem como coordenadores e demais servidores.

A escola recebeu adequação e ampliação na cozinha, construção de uma sala de aula, passarela, construção de banheiros, inclusive banheiro para deficientes, adequação de rampas para acessibilidade, construção de depósito para material, readequação do muro frontal e pintura geral. Foram mais de R$ 320 mil pagos com recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica (FUNDEB).

“O nosso secretário é muito presente em nossa escola e toda a equipe da SEE, estamos muito felizes com as conquistas e esse ano de 2019 conseguimos o ônibus escolar que era um sonho da comunidade escolar, graças ao professor Mota do ensino rural e o professor Mauro Sérgio” declarou a professora Maurília Lima, gestora da escola Cláudio Augusto.

Escola Dr. Santiago Dantas

A escola Estadual Rural Dr. Santiago Dantas, localizada no km15 da estrada Tranascrena, atende um público de 334 alunos distribuído nos três turnos com turmas de ensino fundamental anos finais, ensino médio e Educação de Jovens e Adultos (Eja), funciona com 10 salas de aula.

A escola recebeu a troca da cobertura de dois blocos, construção de uma nova cozinha ampla e equipada, construção de banheiros, implantação de dois banheiros para cadeirantes, substituição de piso de cerâmica, implantação de sala para Atendimento Educacional Especializado (AEE), copa e pintura geral do prédio. Um valor de mais de R$ 420 mil pagos com recursos do FUNDEB.

“O trabalho que nós recebemos foi muito importante para a escola para melhorar a qualidade de ensino dos nossos alunos, um investimento belíssimo que só quem vai ganhar com isso, com certeza, é o aluno que terá qualidade de ensino. Tínhamos alguns problemas, mas graças a Deus, nosso governador e nosso secretário, nossa escola está maravilhosa”, citou a professora Maria dos Anjos, gestora da escola Dr. Santiago Dantas.

As escolas estão reformadas, ampliadas, climatizadas e modernas prontas para receberem os estudantes em um ambiente agradável e acolhedor.