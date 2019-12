No Estádio Internacional Khalifa, em Doha, no Qatar, equipes se enfrentam nesta terça-feira, às 14h30 (de Brasília), por lugar na decisão da competição.

Contra o Al Hilal, da Arábia Saudita, o Flamengo faz sua primeira partida no Mundial de Clubes da Fifa nesta terça-feira (17), no Estádio Internacional Khalifa, em Doha, no Qatar. Com força máxima, o Rubro-Negro de Jorge Jesus entra em campo às 14h30 (de Brasília) por um lugar na grande decisão do torneio.

O Al Hilal, por sua vez, já fez sua estreia neste Mundial de Clubes — o primeiro que disputa em sua história. O clube saudita venceu o Espérance, da Tunísia, por 1 a 0 nas quartas de final e agora quer encarar de igual para igual o atual campeão da Libertadores e do Brasileirão. O atacante francês Gomis, que entrou na etapa final e fez o gol do time, deve ser a novidade entre os titulares.

Quem avançar no confronto entre Flamengo e Al Hilal aguardará o vencedor de Liverpool, da Inglaterra, e Monterrey, do México. A segunda semifinal será nesta quarta-feira, às 14h30 (de Brasília), no Estádio Internacional Khalifa. A final do Mundial será disputada neste sábado, dia 21, às 14h30 (de Brasília).

Estádio: Internacional Khalifa, em Doha (QAT)

Data: 17 de dezembro de 2019, às 14h30 (de Brasília)

Árbitro: Ismail Elfath (EUA)

Assistentes: Kyle Atkins (EUA) e Parker Corey (EUA)

Árbitro de vídeo: Alan Kelly (IRL)