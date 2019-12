O Flamengo está se especializando em viradas. Depois da emocionante vitória para cima do River Plate, na decisão da Libertadores, o Rubro-Negro precisou de um roteiro parecido nesta terça-feira, dia em que se garantiu na final do Mundial de Clubes, após a vitória por 3 a 1 para cima do Al-Hilal.

Arrascaeta, Bruno Henrique e Al-Bulayhi, contra, marcaram para o time brasileiro, enquanto Al-Dawsari descontou para os árabes.