PM e PC apreendem 56kg de oxidado de cocaína em CZS

O município de Cruzeiro do Sul, distante cerca de 660 km de distância, da capital Rio Branco, é a segunda maior cidade do estado do Acre e fica localizada no Vale do Juruá, que faz fronteira com o Peru, e também o segundo maior corredor do narcotráfico.

Nesta segunda-feira (16), uma operação realizada em conjunto entre as polícias Civil e Militar daquela região que objetiva identificar rotas usadas pelos traficantes, obteve um resultado positivo, pois além, de identificar uma das rotas de escoamento do narcotráfico resultou na prisão de seis homens e apreensão de 56kg de cocaína, que os presos transportavam por um agora criada pela Floresta e rios que fazem divisa com no Peru, produtor do entorpecente.

Os seis homens presos foram encaminhados a delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis.