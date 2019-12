A manhã desta terça-feira (17), começou agitada na área policial, quando guarnições da Polícia Militar foram acionadas para atender ocorrência de roubo (assalto) em andamento a uma residência, localizada na rua Durval Camilo, no residencial Canaã, em Rio Branco, a capital do Acre.

Quando os militares chegaram ao endereço da ocorrência repassada via Ciosp, se depararam com dois menores de 15 e 17 anos saindo da casa de armas em punho.

De imediato, um dos assaltantes atirou na direção da guarnição que revidou a ação ofensiva do suspeito que findou sendo atingido com um tiro no joelho.

Em seguida o segundo adolescente em olvido na ocorrência empreendeu fuga, sendo seguido pelos militares, mas em um determinado momento este também geria atirado contra os profissionais de segurança que revidaram, não atingido o alvo que conseguiu escapar, sendo apreendido momentos depois da chegada de reforço policial.

De acordo com informações da polícia, os dois menores são membros de uma facção criminosa e teriam recebido ordem dos chefes da facção para a prática do crime, cujo objetivo principal era o roubo de um veículo e uma motocicleta de propriedade da vítima que seria um empresário da região.

Durante a ação dos menores infratores, el s teriam agilizo com violência contra os moradores de casa que foram torturado física e psicologicamente, sendo que uma das vítimas foi encaminhada ao Pronto Socorro apresentando ferimentos na cabeça provocados por coronhadas desferidas pelos menores criminosos.

O menor apreendido foi conduzido a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA), para os procedimentos cabíveis.

E o outro que foi alvejado pelo polícia foi encaminhado ao Pronto Socorro de Rio Branco.