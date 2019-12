O Governo do Estado do Acre abriu oficialmente a Cantata Natalina, na noite desta segunda-feira, 16, na Esplanada do Palácio Rio Branco, com a apresentação dos estudantes da Escola de Música do Estado do Acre. A abertura teve um toque todo especial com a presença da matriarca Maria de Lourdes da Silva Carioca, de 86 anos, a mais idosa espectadora da cantata, homenageada pelo governador Gladson Cameli.

A primeira-dama, Ana Paula Cameli, abriu o evento – que se estende até a quinta-feira, 19 –, com uma mensagem de Natal direcionada a todos os servidores públicos e também para a família acreana.

“Este é um momento de reflexão, de ponderação e de agradecimento a Deus, por sua generosidade e misericórdia. Por isso, devemos fortalecer a fé e a esperança de que o nosso estado seja mais próspero em 2020. Esse é o nosso voto para todos os funcionários do governo do estado e para o nosso povo do Acre”, destacou a primeira-dama.

O Palácio Rio Branco e a praça do obelisco em homenagem Aos Heróis da Revolução receberam uma iluminação toda especial com tema do Natal. Pelo menos 45 homens e mulheres que estão no coral da Escola de Música do Acre há apenas três meses toparam o desafio de se apresentar aos servidores de diversas pastas do estado, a seus familiares e a trabalhadores do comércio no centro de Rio Branco que resolveram prestigiar o evento.

O governador Gladson Cameli agradeceu a presença de cada pessoa que participou da solenidade. “Agradeço a cada um que veio por livre e espontânea vontade abrilhantar um momento tão lindo deste mês, que é o período natalino. Digo a vocês que o meu muito obrigado vai para Aquele lá de cima, o nosso Criador, que tem abençoado o nosso governo. Que tenhamos um Natal cheio de muita paz e de esperança por um 2020 muito melhor do que foi 2019”, frisou o governador Gladson Cameli, ao lado do filho Guilherme e da primeira-dama.

Nesta terça, 17, se apresenta o Coral de Idosos Saber Viver às 18 horas. Uma hora depois, às 19h, é a vez da Furiosa, a Banda da Polícia Militar. Na quarta-feira, 18, a performance fica por conta do Coral da Igreja Católica, também às 18 horas, seguida da Banda de Chorinho Natalino do Grupo Som da Madeira. Na quinta e último dia, estarão se apresentando às 18 horas o Coral da Assembleia Legislativa do Estado do Acre e depois, o Coral da Universidade Federal do Acre.