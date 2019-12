Enquanto autoridades de segurança pública usam tempo e termos para redigir notas de repúdio a críticas de um senador, que por sua vez deveria buscar união dos pares para tornar as Leis mais rigorosas contra criminosos, a população continua sentido na pele as conseguencias das ações de bandidos, em qualquer hora, em qualquer local, contra qualquer pessoa.

Na noite desta terça-feira (27), o trabalhador rural Natanael Alves Leite, de 49 anos, foi ferido com um tiro no abdômen efetuado por dois assaltantes, que invadiram a Chácara, onde a vítima trabalha, localizada no ramal do Mutum, região do Alto Alegre, estrada de Porto Acre, em Rio Branco.

Segundo informações de familiares, o homem estava prestando serviços em uma chácara, quando dois bandidos em uma motocicleta chegaram no local e o garupa anunciou o assalto. A vítima demorou para entregar os pertences e o garupa efetuou um disparo que atingiu o abdômen de Alves. Após a ação, os bandidos fugiram levando a carteira e o celular da vítima.

Moradores da região acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local, prestou os primeiros atendimentos e encaminhou a vítima ao Pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Polícias Militares também estiveram no local, colheram as informações e procuraram pelos assaltantes, mas até o momento ninguém foi preso. Os agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações.