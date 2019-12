Adiretoria do Vasco anunciou nesta segunda-feira a contratação do técnico Abel Braga, que estava sem clube após deixar o Cruzeiro na reta final do Brasileirão. O clube carioca acertou contrato de um ano com o treinador de 67 anos, após não conseguir renovar o vínculo de Vanderlei Luxemburgo.

Em comunicado, o Vasco informou que ainda não há data certa para a apresentação oficial do novo treinador. E que revelará também como será formada a comissão técnica de Abel. O clube também não apontou os detalhes financeiros envolvidos na negociação. A definição dos valores era o que impedia o acerto nos últimos dias.

Abel era a primeira opção do presidente vascaíno, Alexandre Campello desde que a renovação de Luxemburgo não se concretizara. Com grandes títulos no currículo, o treinador vem de duas passagens apagadas no comando de Cruzeiro e Flamengo, que deixou antes da parada do Brasileirão para a disputa da Copa América.

No time mineiro, sua passagem foi mais marcante, de forma negativa. Foram apenas dois meses no clube e 14 partidas disputadas, com um saldo de apenas três vitórias, oito empates e três derrotas. A campanha ruim da equipe mineira foi mantida após a saída de Abel e o time acabou sendo rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro.

Abel tem passagens como jogador e treinador pelo Vasco. Na década de 70, participou da conquista do Campeonato Carioca de 1977. Com o destaque na equipe, foi convocado pela seleção brasileira para disputar a Copa do Mundo de 1978. Em seguida, foi defender o Paris Saint-Germain.

Como treinador, ele vai para a sua terceira passagem. A primeira foi em 1995, sem maior brilho. Mas, na segunda, em 2000, levou a equipe ao título da Taça Guanabara, o primeiro turno do Estadual. Entre outras conquistas de peso, Abel foi campeão da Copa Libertadores e do Mundial de Clubes, ambos em 2006 pelo Internacional. E, pelo Fluminense, foi campeão brasileiro em 2012.