Visando capacitar os profissionais de jornalismo que atuam no Sistema Público de Comunicação do Estado, a Secretaria de Comunicação (Secom), realizou na manhã desta segunda-feira 16, o 1º Encontro de Assessores, no auditório da Universidade Meta (Unimeta). Na ocasião, foram realizadas oficinas de capacitação em fotografia, produção de texto e designer gráfico, além de uma palestra ministrada pelo professor universitário Gilberto Lobo, que falou sobre a comunicação pública e os desafios da vida real.

A secretária de comunicação, Silvânia Pinheiro, agradeceu a presença em massa dos profissionais do sistema destacando o esforço desempenhado durante o ano em cada assessoria. Ela pediu a continuidade dos trabalhos com o mesmo espirito de contribuição. “Eu olho para cada um aqui e vejo que temos profissionais que realmente exercem o papel social de comunicar, que é a nossa obrigação enquanto assessores do sistema público, é trabalhar para a sociedade. Esse é o espirito. O encontro vai servir para melhorar o que vocês já sabem fazer de melhor e capacitá-los ainda mais”, destacou a secretária durante a abertura.

Para o palestrante Gilberto Lobo, mesmo os mais desavisados sabem que o mundo está passando por uma verdadeira revolução nos meios de comunicação. Segundo ele, a internet é um dos principais causadores dessas mudanças, afetando as mais diversas áreas e criando novas interações, oportunidades e ferramentas de comunicação.

“A ideia foi discutir sobre as mudanças nos últimos anos, principalmente para a assessoria de comunicação com a chegada das redes sociais, que é uma excelente ferramenta que dá a oportunidade de ter um relacionamento mais próximo com o público. Falamos sobre gerenciamento de crise, disseminação de informações e a importância de os profissionais utilizarem essas informações de forma correta. Quem sabe se comunicar tem garantia de um bom serviço”, disse o palestrante.

A assessora da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Katiúscia Miranda, participante do evento, parabenizou a iniciativa destacando o estimulo a produção dos setoriais, “Nós precisávamos desse contato com a equipe de comunicação. Além de estimular a nossa produção, estreita as relações entre as secretarias e instituições governamentais. Também me identifiquei muito com a fala do palestrante e da Silvania. Sobre as oficinas acho que podem ser mais aprofundadas com mais tempo para colocá-las na prática”, finalizou.

Para Elenilson Oliveira da assessoria da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, foi um momento para reflexão das práticas do jornalismo, em assessoria de comunicação. “Temos desafios diários, pois a comunicação pública, assim como nos demais ambientes, não se faz de qualquer jeito, mas sim com planejamento, compromisso e ética. Além disso, foi uma oportunidade para compartilhar as nossas vivências com os colegas, o que nos proporcionou ganhos valiosos”, explica.

As oficinas de fotografia e de designer gráfico foram ministradas pelos profissionais da Secom, Marcos Vicentti e Edgar Santos, respectivamente. O conteúdo de produção textual foi voltado para os assessores que escrevem conteúdos para a Agência de Notícias do Acre, o qual foi ministrado pelas editoras Renata Brasileiro e Nayara Lessa, e pela revisora Golby Pullig. Os participantes receberão certificados de participação no evento.