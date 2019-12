O crime organizado ou facções criminosas, possuem códigos de conduta severas para quem entra no submundo do crime e não existe benefícios, a única saída é a morte cruel ou a entrega total a Evangelização.Portanto, literalmente, fazer a escolha entre o céu e o inferno.

No último dia 14, familiares de Antônio Ricardo Silva e Silva, de 27 anos, morador do município de Feijó, cidade distante da capital acreana, cerca de 450 quilômetros, registraram Boletim de desaparecimento na delegacia de Polícia Civil daquele município dando conta de seu desaparecimento.

Nas redes socais, Antônio Ricardo exibia fotos exaltando a facção Comando Vermelho, através de sinais feito com as mãos que identificam as iniciais da organização criminosa.



Acontece que, bem pouco tempo, Ricardo era líder da facção rival, ou seja, bonde dos 13 e teria “rasgado” a camisa e migrado para outra organização. Decisão essa que lhe custou a própria vida.

Neste domingo (15), um vídeo passou a circular nas redes sociais em que Antônio aparece agonizando no chão, degolado e sendo mantido com as pernas para cima para que o sangue jorrasse com maior fluxo pela veia jugular.

Enquanto agoniza ouvi-se a voz de um homem perguntando: ‘ele grega com o CV, é”( Esse termo gregar na linguagem do crime significa agregar, unir…)

Em outro momento no mesmo vídeo, outro homem diz: “ bora, bora..eu quero é sangue” em seguida o vídeo é interrompido.

Por respeito a dor da família não divulgaremos o vídeo que contém imagens extremamente fortes.

Após a divulgação do vídeo familiares de Antônio Ricardo reconheceram ser ele no vídeo, o fato foi seguida o fato é foi comunicado a polícia, e os próprio familiares passaram a procurar.

O corpo foi encontrado no bairro Conquista próximo de um Igarapé, mesmo local onde as cenas do crime foram gravadas pelos algozes e publicadas em redes sociais.

A motivação para a morte de Ricardo supostamente teria sido porque ele foi liderança da facção rival no bairro Moco e teria abandonado o grupo para entrar na facção rival, no caso Comando Vermelho.

A liderança maior da facção Bonde dos 13 ordenou a morte e divulgação como uma forma de intimidar aqueles que abandonam a facção e se juntam a rival, pois assim leva todas as informações de uma facção para a outra, e essa conduta segundo o código do crime é sentenciado com morte sumaria e publica.

Por outro lado de acordo com informações da polícia Antônio Ricardo respondia por crime de estupro, e pode ter sido este também o motivo.

Todas as possibilidades serão investigadas pelo delegado Cleber Gnata que atualmente acumula a função em três cidades: Feijó, Tarauacá e Jordão.

Nesta segunda-feira (16), o corpo de Antônio Ricardo foi transladado do município de Feijó para Cruzeiro do Sul, para exame cadavérico e posterior liberação para ser velado pela família que mora em Feijó.

O delegado responsável pelo caso, nesta segunda-feira, estava na cidade de Tarauacá, ouvindo testemunhas e acusados de crime preso em flagrante, consequentemente a autoridade policial tem prazo para enviar o preso em flagrante ao Presídio e inquérito a Justiça.