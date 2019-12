APrefeitura de Rio Branco, através da secretária municipal de saúde (SEMSA), convoca os beneficiários do PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA para que realizem a 2ª (segunda) avaliação de saúde, com objetivo de garantir a manutenção do seguro social.

Informamos ainda, que o beneficiário que não atender o chamado até o prazo final, DIA 30 DE DEZEMBRO DE 2019 , pode ter o benefício bloqueado ou até cancelado.

Cerca de 26.200 MIL BENEFICIÁRIOS ainda não fizeram a atualização das informações de saúde no município de Rio Branco. Essa avaliação é OBRIGATÓRIA para MULHERES DE 14 A 44 ANOS, CRIANÇAS MENORES DE 7 ANOS E GESTANTES DE QUALQUER FAIXA ETÁRIA.

Os beneficiários devem procurar uma Unidade Municipal de Saúde portando o cartão do Programa Bolsa Família, a carteira de vacinação das crianças e a carteira de gestante, se for o caso.

Contato entrevista: Pablo leite / 99966-1599

Diretor de Assistência à Saúde – SEMSA

Contato Informações técnicas: Maria José de Jesus Batista / 99999-8216

Responsável pelo Programa Bolsa Família na SEMSA