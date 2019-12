O Flamengo manteve a numeração utilizada na reta final da temporada para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa. Gerson seguirá com a camisa 8, que passou a usar depois da saída do colombiano Cuéllar, hoje no Al-Hilal, rival na semifinal da competição, nesta terça-feira, às 14h30 (de Brasília). Antes, o jogador vestia a 15.