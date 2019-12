Uma câmera de videovigilância do Colorado, um estado norte-americano, captou um momento, no mínimo, hilariante. As imagens, que pode ver abaixo, mostram um ladrão que perde as calças durante a fuga.

A caminho da moto onde planejava fugir, o ladrão foi perdendo alguns elementos que roubou dentro da casa. Quando voltou atrás, atrapalhado, acabou por deixar cair as próprias calças e a roupa interior ficou à vista. A determinada altura, o homem lá conseguiu reunir os elementos todos para os transportar na moto onde acaba por fugir. Fique com as imagens: