Um adolescente de 14 anos foi detido, este domingo, no Reino Unido, por suspeitas de ter esfaqueado até à morte um jovem de 17 anos.

De acordo com o Mirror, a vítima foi encontrada, ao início da tarde de sábado, com uma faca espetada no peito, numa rua de Bristol. O jovem ainda foi transportado para o hospital, mas acabou por morrer pouco depois.

As autoridades britânicas investigam agora as motivações do crime. Ao jornal britânico acrescentaram que, ao que tudo indica, este foi um incidente isolado.