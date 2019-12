O jovem Moisés Evangelista de Brito, 21 anos, foi ferido com uma facada no abdômen na noite deste sábado (14), na Rua 6 de Agosto, no Centro do município de Xapuri, no interior do Acre.

De acordo com informações da polícia, Moisés estava caminhando na rua, próximo a um bar, quando um homem se aproximou e desferiu 1 facada no abdômen da vítima. Por conta do ferimento, parte das vísceras de Moisés ficaram expostas. Após a ação, o criminoso fugiu do local.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros e conduziu a vítima ao hospital de Xapuri. O estado de saúde de Moisés é gravíssimo, e ele teve que ser transferido para o pronto-socorro de Rio Branco às pressas.

Policiais militares também estiveram no local do crime, colheram informações e conseguiram prender o autor do crime, identificado como Jonas Lima de Souza, 18 anos.

O acusado alegou para a motivação do crime teria sido um desentendimento com Moisés, no início do mês. O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia Civil de Xapuri.