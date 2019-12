Agentes Penitenciários deram voz de prisão, neste domingo, 15, à visitante Tagila Carvalho dos Santos que tentava entrar na Unidade Penitenciária Evaristo de Moraes, em Sena Madureira, com três celulares, um chip e um adaptador USB utilizado para carregar celular. A mulher foi flagrada quando os materiais passaram pelo equipamento de raio x, na entrada do presídio.

De acordo com a equipe de plantão, Tagila Carvalho prendeu o material ilícito no fundo falso de um balde, usado para levar alimentos ao preso visitado. Ao identificarem o material suspeito no equipamento de raio x, os policiais penais realizaram a revista minuciosa, onde foram detectados os equipamentos.

Diante dos fatos, a mulher recebeu voz de prisão e foi encaminhada à Delegacia do município, para o registro de ocorrência e os procedimentos de costume. De acordo com o diretor do presídio, Valquer Oliveira, um processo administrativo será aberto para investigar qual seria o real destino do material apreendido.