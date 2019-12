Mais um crime familiar aconteceu na cidade de Rio Branco. Um homem até o momento identificado como Gleisson da Silva, de 34 anos, foi morto com quatro facadas, na madrugada deste domingo (15), na Rua Rio Madeira, no Conjunto Rui Lino.

A Polícia Militar foi acionada via Ciosp para atender a ocorrência e, quando chegaram no local, os agentes encontraram o homem morto dentro de um quarto da casa onde morava.

Segundo a polícia, a principal suspeita do homicídio é a esposa da vítima, Ana Cristina. De acordo com os vizinhos, a mulher era agredida quase que todos os dias pelo marido, após o homem chegar alcoolizado em casa.

Ainda durante a madrugada, o marido chegou em casa bêbado, e a mulher e o filho passariam por mais uma sessão de espancamento. Porém, Ana Cristina resolveu reagir e de posse de uma faca desferiu quatro golpes no peito, nos braços e nas costas de Gleisson. Após o crime, a mulher e o filho fugiram do local.

Vizinhos ainda acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas quando os socorristas chegaram no local, constaram que a vítima já estava sem vida. O corpo do homem foi recolhido e levado ao Instituto Médico Legal (IML), para a realização dos devidos exames.

Policiais Militares também estiveram no local, colheram informações sobre a autora do crime e fizeram buscas na região, mas ela não foi presa até o momento. Os agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações do caso.