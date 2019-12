A vitima Tercivânio de Souza Miranda foi ferido com seis facadas no início da manhã deste domingo (15). O crime aconteceu no Bairro Centro, em Sena Madureira, no interior do Acre.

De acordo com informações da polícia, Tercivânio estava caminhando em uma rua, quando um jovem e uma garota se aproximaram e iniciaram a discutir com ele. Após o conflito, o rapaz desferiu 6 golpes de faca na cabeça, pescoço, braço e peito de Tercivânio. Em seguida, o casal fugiu tomando rumo ignorado.

Populares acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros e conduziu o paciente ao hospital João Câncio Fernandes, em estado de saúde grave.

Policiais Militares também estiveram no local e conseguiram prender o casal que efetuou o crime. Lucas Tavares e uma menor de idade são os acusados, e com eles ainda foi apreendida a faca utilizada na tentativa de homicídio.

Ainda não se sabe a motivação do crime. O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia Civil de Sena Madureira.