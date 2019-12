O jovem Ezequiel da Silva de Souza, de 22 anos, foi morto com cinco tiros, na noite deste sábado (14), em um apartamento na Rua José Carlos, no Bairro Santa Inês, na região do segundo distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, o rapaz estava conversando com amigos em frente a uma residência, quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram e renderam o grupo. O garupa então desceu do veículo, levou Ezequiel para dentro de um apartamento ao lado da casa e executou o jovem com 5 disparos de arma de fogo. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Os amigos do rapaz ainda acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas quando os socorristas chegaram no local, constaram que a vítima já estava sem vida. O corpo do rapaz foi recolhido e levado ao Instituto Médico Legal (IML), para a realização dos devidos exames.

Policiais Militares também estiveram no local, colheram informações sobre os criminosos e fizeram buscas na região, mas ninguém não foi preso até o momento. A motivação do crime, segundo a polícia, pode ter sido acerto de contas.

Os agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações do caso.