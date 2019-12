Natal é época de alegria, solidariedade e partilha. É com esse propósito que o Governo do Estado, em parceria com todas as secretarias estaduais, está provendo a campanha “Natal Voluntário” para arrecadar alimentos para as famílias carentes do Acre.

A campanha pretende amparar as famílias acreanas em situação de vulnerabilidade, proporcionando-lhes uma ceia digna e alegre, distribuindo cestas básicas.

A arrecadação será até o dia 20 de dezembro e poderá ser entregue em todas as secretarias estaduais. Os alimentos arrecadados serão doados para as famílias carentes do Acre.

O sucesso da campanha depende da doação de cada servidor ou cidadão civil que se sinta envolvido pela causa. Os alimentos podem ser entregues na diretoria de gestão também da Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas para Mulheres (SEASDHM).