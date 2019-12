O vigilante José Carlos Silva Basílio, de 41 anos, conhecido como “Del”, matou a esposa dele, Maria Cecília Cruz do Nascimento, de 37 anos, a tiros e depois tirou a própria a vida, na noite deste sábado (14), na Rua Porto Acre, no Loteamento Luiz Israel Lira, região do Calafate, em Rio Branco.

De acordo com informações de populares, o casal havia se separado recentemente e Maria foi até a residência com familiares buscar alguns objetos, mas o homem não quis permitir e os dois começaram a discutir. O marido então levou a esposa para um quarto, fechou a porta, pegou uma arma de fogo e efetuou disparos na cabeça e no peito de Maria. Em seguida, ele atirou na própria cabeça.

Familiares do casal acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas quando os socorristas chegaram no local, nada mais puderam fazer, apenas constataram o óbito do homem e da mulher.

A Polícia Militar também foi acionada e isolou a área para o trabalho da perícia criminal. Agentes do Instituto Médico Legal (IML) recolheram os corpos e levaram para a sede, onde serão realizados os devidos exames.

A Polícia Civil vai investigar o caso.