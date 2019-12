Raimundo Queiroz dos Santos, 31 anos, foi ferido com dois tiros, na tarde deste sábado (14), na quadra “8B”, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, região do segundo distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Raimundo estava caminhando em via pública, quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram dele e o garupa, de posse de uma arma de fogo, efetuou vários disparos, sendo que dois dos tiros atingiram a vítima no peito e no abdômen. Mesmo ferido, o homem ainda conseguiu correr e se escondeu dos criminosos em um terreno. Após a ação, os bandidos fugiram do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, prestou os primeiros atendimentos e encaminhou Raimundo para a o pronto-socorro de Rio Branco em estado de saúde grave.

Policiais Militares também estiveram no local, colheram informações sobre os criminosos e fizeram buscas na região, mas ninguém não foi preso até o momento. Os agentes da Delegacia de Homicídio e de Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações do caso.