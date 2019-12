Antônio Cláudio de Oliveira Silva foi encontrado morto na tarde deste sábado (14), no km 7 da BR-364, no trecho entre Sena Madureira e Rio Branco. O homem estava caído às margens da estrada e foi encontrado pelo tenente do Corpo de Bombeiros Gustavo Marinho, que passou pelo local após o acidente.

Segundo o tenente, a vítima estava ao lado de uma motocicleta modelo Pop 100, de cor vermelha, e não havia sinal de colisão com outro veículo. Tudo indica que o condutor estava sozinho no momento do acidente. O oficial ainda tentou fazer uma reanimação, através de massagem cardíaca, mas não teve êxito.

A suspeita é de que o motorista tenha quebrado o pescoço durante a queda, levando à morte instantânea. O militar acionou a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que ao chegar no local, constatou a morte do motociclista.

Policiais Militares também estiveram no local e isolaram a área para o trabalho da perícia criminal. O corpo foi levado ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco, onde serão realizados os devidos exames cadavérico. O caso será investigado pela Polícia Civil.