O idoso Antônio Farias de Lima, 79 anos, foi vítima de acidente doméstico na tarde deste sábado (14), na colocação Olho D’água, no Rio Iaco, em Sena Madureira, no interior do Acre.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar, o idoso sofreu uma queda dentro da casa onde reside e estava sentindo fortes dores na região lombar e também dificuldades para se movimentar. A equipe dos bombeiros foi acionada e realizou o resgate do ancião.

Os bombeiros precisaram usar uma embarcação e depois de um veículo para realizar o resgate. Como se trata de uma pessoa de idade, a operação teve que ser feita com muito cuidado.

O paciente foi levado para o Hospital João Câncio Fernandes, onde segue internado na observação e passará por vários exames, para saber se ele teve alguma fratura após o ocorrido.