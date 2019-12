A prefeita de Rio Branco, Socorro Neri, recebeu na manhã desta sexta-feira (13) em seu gabinete a visita do senador Sérgio Petecão, coordenador da bancada parlamentar federal do Acre em Brasília-DF. Como ocorre anualmente, existem sobras de recursos nos ministérios, que são distribuídas entre Estados e Municípios. São as chamadas extra-emendas.

Com vistas a alocar parte desses recursos para Rio Branco, que segundo Petecão precisa de um olhar diferenciado por ser a capital do Estado e onde vive metade da população, ele decidiu procurar Socorro Neri para discutir onde e como esses recursos poderão ser aplicados.

De acordo com a secretária de municipal de Planejamento, Janete Santos, os recursos garantidos pelo senador são da ordem de R$- 10.100.00,00 (Dez milhões e cem mil reais) e devem ser destinados à área de infraestrutura. “São recursos a serem contratados ainda em 2019, para serem executados no ano de 2020”, explicou.

Segundo a secretária, do valor total R$-1.800.000 (um milhão e oitocentos mil reais) são da área de Esporte e serão investidos em infraestrutura esportiva (construção de novos espaços esportivos); R$- 3.900 (três milhões e novecentos mil reais) são oriundos do Ministério do Desenvolvimento Regional e devem ser investidos em projetos de mobilidade urbana (pavimentação de vias, drenagem, etc) e 2.400.000 (dois milhões e quatrocentos mil reais) são do Calha Norte, para aplicação, também, na área de infraestrutura urbana.

Novidade

Segundo a secretária, também foi discutida a aplicação de recursos chamados de Aplicação Direta, nova modalidade criada pela PEC 48, aprovada agora. “São recursos transferidos diretamente ao Fundo Financeiro do Município e que não necessita da assinatura de convenio. A previsão é de R$- 2.000.000,00 (dois milhões), que podem ser aplicados em custeio.

“Hoje, por exemplo, não há nenhum recurso federal previsto para a manutenção de vias (tapa-buracos, por exemplo). Isso é custeado com recursos próprios da Prefeitura. Com a aprovação da PEC 48, esses recursos poderão ser aplicados nesses tipos de serviços”, enfatizou Janete.

Durante o encontro também foi discutida a alocação de recursos destinados à área de saúde. Porém, ainda não estão definidos quais serão os valores.

“Na verdade, nós viemos aqui falar de emendas parlamentares. A prefeita tem feito alguns pedidos de emendas e nós atendemos. Eu sempre fui muito bem recebido pela prefeita, é um tratamento que me deixa muito feliz. Este foi um ano muito difícil, a gente ajudou no que pôde e espero que no ano que vem a gente possa ajudar muito mais”, disse Petecão.

E acrescentou: “Rio Branco é a capital do nosso estado, aqui vivem 50% da população e a gente precisa ter um olhar diferenciado para a cidade. Eu sou da opinião da maioria da população, que reconhece o trabalho da prefeita, que é muito bem avaliada e, independentemente de questões políticas e partidárias, vou continuar ajudando”, salientou o senador.

Agradecimento

Durante a visita do senador a prefeita agradeceu o apoio prestado por ele à sua gestão. “O senador Sérgio Petecão é um grande parceiro de Rio Branco, sempre nos apoiou. Ele está sempre muito preocupado com as questões que envolvem a nossa cidade e tem se colocado à disposição para nos ajudar na luta pelo desenvolvimento da Capital do Acre e de seu povo. Sempre será bem-vindo a esta casa”, concluiu Socorro Neri.