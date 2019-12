No inicio da noite desta sexta-feira, 13, a prefeita de Rio Branco, Socorro Neri e Paulo Roberto Correia da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam) assinaram três convênios, oriundos de emendas parlamentares do ex-senador Jorge Viana, ex-deputado federal César Messias e do deputado federal Flaviano Melo. São mais de R$ 4 milhões que serão investidos na construção de uma nova Usina de Asfalto, aquisição de Patrulha Mecanizada e Pavimentação de um trecho da Estrada Jarbas Passarinho.



“Nossa gratidão a cada um dos parlamentares que destinaram emendas tão importantes que vão possibilitar a aquisição da Usina de Asfalto e que nos auxiliam a investir na infraestrutura de Rio Branco. Meu agradecimento também ao Paulo que tem esse olhar especial, essa sensibilidade com a capital dos acreanos”, agradeceu a prefeita.

Segundo dados da Sudam, no período desde 2015 mais de R$ 170 milhões foram investidos somente no estado do Acre, e em 2020 a expectativa é que feche em R$ 1 bilhão de recursos, por meio de transferência voluntária de emenda. “O apoio que recebemos da bancada federal é muito importante. Sem ajuda deles seria impossível fazer o que estamos fazendo, não somente pelo Acre, mas toda região”, declarou Paulo Roberto.

O senador Sérgio Petecão, líder da bancada federal, também participou da assinatura. “Também quero agradecer ao Paulo que tem demonstrado muita vontade de ajudar o Acre e que nos apresenta aqui números fantásticos, como resultado desse trabalho. Por isso eu coloco minhas emendas na Sudam, por conta da celeridade e seriedade desse trabalho”, concluiu.

Estiverem presentes também os deputados estaduais Nenem Almeida e Roberto Duarte, no ato representando Flaviano Melo. “Em nome do deputado Flaviano Melo quero agradecer ao Paulo e a prefeita pela parceria. Anunciar que somente para 2021, Flaviano já garantiu a destinação de R$ 18 milhões para Rio Branco que vão beneficiar os nossos munícipes”, enfatizou Duarte.

Para Nenem Almeida a parceria com Sudam fará o estado e consequentemente a capital acreana crescerem ainda mais. “Quero parabenizar a prefeita Socorro Neri que vem fazendo um belo trabalho pela nossa cidade, e que com essas alianças a tendência é que Rio Branco se desenvolva ainda mais”, disse.

Nova Usina de Asfalto

Atualmente a Empresa Municipal de Urbanização (Emurb) trabalha com a capacidade de produção de 60 toneladas de asfalto, por hora. Com a implantação da nova Usina essa capacidade deve ser triplicada, além de representar uma expressiva economia com o custo de manutenção mais baixo, potencializando as ações da Prefeitura em Operações como a Tapa Buraco, por exemplo.