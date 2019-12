A Polícia Civil prendeu, nesta quinta-feira (12), Clotilde Braña Damasceno e Sebastião Porfírio, no centro de Acrelândia, interior do Acre, e no distrito de Vista Alegre do Abunã, em Rondônia. Os dois são acusados de abusarem de uma criança de 11 anos.

O delegado Samuel Mendes está à frente do inquérito policial que indiciou e pediu a prisão de Sebastião, que é acusado de abusar sexualmente a filha de Clotilde desde que a menina tinha 8 anos. Na época, o homem foi denunciado na justiça e chegou a receber uma medida cautelar judicial para não ter contato com a vítima.

No entanto, Sebastião descumprindo a ordem judicial e voltou a ser aproximar da criança e da mãe da menina, além disso, o homem voltou a abusar da vítima. Ainda segundo a denúncia, o acusado oferecia dinheiro para a criança e para a mãe dela, e levava a criança para um apartamento, onde ocorriam os abusos.

Em depoimento, a mãe da criança negou ter conhecimento dos crimes que o homem cometia, mas foi contrariada pela versão dada pela filha na delegacia, que confirmou que a mulher sabia o que acontecia.

Diante dos fatos, foi expedido e cumprido um mandado de prisão em desfavor da mãe da garota e do ex-padrasto, com o consenso do Ministério Público, pelo crime de estupro de vulnerável.

Clotilde e Sebastião foram encaminhados para o presídio Francisco de Oliveira Conde (FOC), em Rio Branco.