Com atuação em Porto Velho (RO) e Rio Branco (AC) o Rocha Filho Advogados é um escritório de advocacia moderno e que tem o cliente como foco principal. A filial de Rio Branco, aberta há cerca de seis meses, possui um time de seis colaboradores e busca estagiários para integrar a equipe. O perfil dos candidatos, que precisam cursar a partir do sétimo período de direito, deve ser inovador e com espírito de liderança. Os candidatos podem enviar o currículo até o dia 18/12 para o e-mail [email protected].